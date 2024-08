Juventus vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri vogliono mantenere il primato in classifica, ma i giallorossi hanno bisogno di punti dopo un inizio negativo.vssi giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il nuovo corso bianconero targato Thiago Motta è partito alla grande con due vittorie consecutive. All’esordio contro il Como, battuto per 3-0, è seguito l’altrettanto successo convincente a Verona con il medesimo risultato, dimostrando quanto la squadra bianconera sia già avanti rispetto ai pronostici. Deludente, invece, l’avvio dei giallorossi, bloccati prima dal Cagliari e poi sconfitti sul proprio campo dalll’Empoli.