Il Gran Premio di Formula 1 di Monza vale 178 milioni di indotto

(Di giovedì 29 agosto 2024) Con ricadute positive per alloggio, shopping, ristorazione, trasporti il lungo weekend per ildi1 di178di. Sono stime dell'Ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodie Brianza. Le ricadute positive sono distribuite in maniera omogenea tra le voci "alloggio" (33% della spesa totale, 59di euro) e "shopping" (30% della spesa totale, 53,6). La ristorazione rappresenta il 16% della spesa totale pari a 28,6, seguita dai biglietti di ingresso (15% della spesa turistica pari a 26,8) e da trasporti e parcheggio (6% della spesa totale pari a 10,7). Secondo lo studio l'turistico deld'Italia di F1, con circa 300 mila visitatori attesi, porta benefici, oltre alla Brianza, a un'ampia parte di territorio lombardo, a partire dall'area metropolitana di Milano.