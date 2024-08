Gradini festival di poesia Murubutu apre la kermesse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo il lancio del primo nome di grido, il rapper e cantautore(foto), "di" svela l’intero programma che ill 14 e il 15 settembre riempirà Corinaldo di incontri, poetry slam, spettacoli e performance dal vivo, laboratori, contest, mostre e reading. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico del borgo in modo non convenzionale, attraverso lae sue interpretazioni innovative. Alessio Mariani, in arte, tra i massimi esponenti del rap di ispirazione letteraria italiano, genere che unisce l’hip hop con letteratura, storia e filosofia, si esibirà a piazza Terreno sabato 14 (ore 21) con ‘Letteraturap’.