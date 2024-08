F1 Lewis Hamilton | Non vedo l’ora di ricevere l’affetto dei tifosi La Mercedes sarà competitiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)si presenta carco e deciso in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il portacolori del team, vuole tornare a spingere la sua W15 lassù dove è stato in grado di portarla a Silverstone e Spa, dopo un weekend olandese non eccezionale. Il pilota sette volte campione del mondo vivrà un fine settimana decisamente particolare. Dopo aver ricevuto spesso fischi dal pubblico italiano sul tracciato di Monza, infatti, vivrà il suo primo Gran Premio d’Italia da ferrarista “in pectore”, dato che nella stagione 2025 salirà sulla vettura con il Cavallino Rampante, venendo subito accolto daidella Rossa. L’inglese non nasconde la sua emozione: “Sicuramente questa voltaun po’ diverso, inutile girarci attorno.