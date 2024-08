Belen Rodriguez sulla copertina di Nuovo è vittima due volte

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 29 agosto 2024)è finitadi un settimanale di gossip. Niente di, direte voi. Il punto è che, stavolta, non ci è finita per via di una nuova relazione sentimentale, una gravidanza o per la storia con l’ex marito. No, stavolta ci è finita per via di uno scatto in cui viene immortalata per strada, mentre cammina: il vento alza la gonna e le si vedono le mutande. L’articolo recita così: «Nel centro di Milano un colpo d’aria solleva la gonna di Beléne lascia intravedere lo slip rosa confetto. () la showgirl stupisce ancora. Come a Sanremo, nel 2012, quando fece sensazione la farfallina tatuata e messa in mostra con la complicità dell’abito dallo spacco inguinale».