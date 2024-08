Agricoltore romagnolo chiede 30mila euro di rimborsi per i danni dell’alluvione | il governo gliene dà 14

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 29 agosto 2024)rimborsato con 14per iTredicie 83 centesimi: è quanto ricevuto da unche aveva richiestodiper icausati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023. A denunciare la vicenda è Stefano Mordini, uno dei titolari dell’azienda Agricola Mordini di Riolo Terme, situata nella zona collinare di Faenza. “La mia azienda è stata gravemente danneggiata dall’alluvione. Tuttavia, non abbiamo ancora ricevuto alcun aiuto economico, eccetto un versamento di 13e 83 centesimi da parte di AgriCat a fronte di un presunto danno” ha denunciato l’. Le parole di Mordini sono riportate da diversi organi di stampa nazionali: “Noi siamo in campagna, ci sono stati dei campi diventati irraggiungibili per diverso tempo, altri in cui effettuare procedure di bonifiche.