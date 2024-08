Sotto l’effetto dell’astinenza dalla droga mette le mani al collo della madre | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Torre de’ Roveri (Bergamo) –lealallain piena astinenza da sostanze stupefacenti. Per questo motivo (e poiché non era nemmeno la prima volta, negli ultimi due anni) nella mattina dello scorso 25 agosto, i carabinieritenenza di Seriate hannoun giovane di 28 anni responsabile di maltrattamenti nei confrontidonna. Il ragazzo, residente a Torre de’ Roveri, tossicodipendente, in evidente stato di agitazione, dovuta all’astinenza da sostanze stupefacenti, aveva aggredito laconvivente 54enne,ndole anche leal. I carabinieri, immediatamente giunti sul posto, hanno anche riscontrato i segni sule, dopo aver placato il ragazzo, lo hannoper il reato di maltrattamenti in famiglia.