Sessant' anni di Mary Poppins tra briciole un poco di zucchero e tanto tè

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Bisogna ringraziare i figli di Robert Sherman, uno dei compositori da premio Oscar, se oggi intoniamo ancora il famoso ritornello «Basta undie la pillola va giù». La canzone più celebre di– che quest’anno compie 60– è nata quasi per caso: i bambini raccontarono al padre di non aver sentito fastidio durante il vaccino per la poliomielite, perché la medicina era stata poggiata sopra una zolletta di. Ed ecco l’intuizione geniale, quella che mancava per far danzare la bravissima Julie Andrews, la tata che ha insegnato a generazioni di bambini che, addolcendo un po’ le cose, si può affrontare tutto. E che volare sul soffitto rende il momento del tè ancora più magico.