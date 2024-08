Serie B Mantova sotto esame a casa della Juve Stabia | Bisogna migliorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Conservare lo spirito che ha permesso di conquistare quattro punti sui sei a disposizione nelle prime due giornate e consolidare alcuni equilibri che ancora non funzionano è il duplice obiettivo che ilcercherà di mettere in pratica questa sera (dalle 20.30) in. Una riflessione condivisa da mister Possanzini: "Dobbiamo lavorare eancora". Ha sintetizzato l’allenatore che dopo poco più di tre mesi dal vittorioso 4-1 conquistato nella Supercoppa diC tornerà con la sua squadra indelle vespe. Un avversario che si sta facendo valere e rappresenta un ostacolo impegnativo per Burrai e compagni, considerando che i biancorossi sono chiamati a disputare tre gare in una settimana.