Palacios firmerà con l’Inter | strada tracciata verso il traguardo Una volontà – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tomasconun contratto fino al 2029. Nella giornata di ieri, 27 agosto, i discorsi tra i due club argentini che si contendono il cartellino del giocatore sono andati per lunghe, impedendo la formalizzazione di una realtà ormai già definita. UNA CONVINZIONE – Tomasha sceltocon la convinzione di chi non intende neppure prendere in considerazione l’idea del trasferimento in un altro club europeo. Eppure squadre importanti si sono rivolte al suo entourage, su tutte quel Lipsia che tanta lungimiranza ha dimostrato in questi anni riguardo la bontà dei suoi colpi in salsa giovanile. Ma l’argentino ha sin dall’inizio espresso una preferenza chiara in merito al suo futuro, dimostrando di preferire l’approdo alrispetto a qualsiasi altra opzioni presente sul tavolo.