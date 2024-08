Napoli fa sul serio per Ebimbe | prima offerta all’Eintracht

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilha presentato la suapropostaFrancoforte per. Gli azzurri puntano al prestito con diritto di riscatto per il laterale destro francese.è diventato un obiettivo concreto per la fascia destra del. Gianluca Di Marzio di Sky Sport riporta un’importante novità di mercato: “Nelle ultime ore gli azzurri hanno fatto unaufficialeFrancoforte, un prestito con diritto di riscatto. Si tratta tra i due club.” Il DS Manna sta lavorando intensamente per consegnare a Conte il laterale destro richiesto. La trattativa è entrata nel vivo e potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime ore. Éric Junior Dina, nato a Stains il 21 novembre 2000, ha un percorso calcistico interessante alle spalle.