Giorgia Meloni torna al lavoro | Eccomi qua sono ricomparsa!

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La premierta al centro dell’attenzione politica e mediatica con un breve video sui suoi canali social. Dopo la pausa estiva, il Presidente del Consiglio ha scelto di annunciare il suo rientro a Palazzo Chigi con un messaggio diretto e ironico: “qua,!”. “Farò buon uso di questa energia” ha detto ancora, sulla quale si erano innescate polemiche politiche perché, per alcuni giorni, aveva fatto perdere le sue tracce non comunicando ufficialmente dove il capo del Governo italiano si trovasse., “sparita” e poi “riapparsa” Tanto che si erano diffuse immediatamente illazioni sul fatto che si fosse addirittura traferita all’estero in vacanza. Il rientro della premier è stato accolto con interesse da parte dei media e dei suoi sostenitori, ma anche con critiche dagli avversari politici.