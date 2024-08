Ecco come Falcone e Borsellino hanno affrontato la mafia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Stasera alle 21 a Montecchio prosegue il "Piccolo festival di teatro", un evento giunto ormai alla sua edizione numero diciannove, organizzato dall’associazione teatrale Sipario Aperto in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un evento ospitato al Castello medievale con importanti ospiti del panorama teatrale italiano. Dopo l’esordio del festival con una rappresentazione di Alberto Rizzi e interpretato da Chiara Mascalzoni, stasera è in programma "La partita non è ancora finita" di e con Marco Mittica, con al voce di Chiara Bonfrisco, le musiche di Fabio Biaggi e la regia di Matteo Bartoli. Lo spettacolo in programma stasera è il racconto, attraverso la metafora calcistica, dii giudici Giovannie Paoloabbianola partita contro la criminalità organizzata.. Per informazioni e prenotazioni: tel. 375-5797013.