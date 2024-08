Donna uccisa dallo sparo partito in casa i funerali a Siena | palloncini rossi volano in cielo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Tanta gente per idi Yuleisi Ana Manyomanova, 33 anni, lamorta inlo scorso sabato 10 agosto nel primo pomeriggio. Colpita da un colpo di fucilementre il compagno maneggiava l’arma. Un colpo che sarebbe stato esploso per sbaglio. Per una dinamica che gli inquirenti in queste settimane hanno cercato di ricostruire con indagini e sopralluoghi nell’appartamento in Strada del Villino, nella zona di Porta Pispini. Amici, parenti e tante persone della comunità sudamericana senese hanno dato l’ultimo saluto alla. Al termine della cerimonia, quando il feretro è stato trasferito sul carro funebre, tantisi sono levati in. Profondo il cordoglio per una morte assurda, difficile per tutti da accettare.