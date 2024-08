Una democrazia senza partiti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) Più di metà degli italiani è pronta a fare a meno deialcun danno per la, secondo un’indagine Lapolis-Università di Urbino, di cui scrive Ilvo Diamanti su Repubblica. Era ora – nel senso che era ora ci accorgessimo che stiamo facendo a meno deida un bel po’, circa una trentina d’anni. Appartenendo alla risicata minoranza di italiani tuttora persuasi che le parole abbiano un significato, resto infatti dell’idea che un partito sia tale, di là da apparato e simbolo, se il suo nome spiega che cosa fa. Tangentopoli ha invece fatto da spartiacque fra due mondi: uno, che oggi reputiamo antiquato, in cui al nome del partito veniva associata una caratteristica programmatica (l’essere liberale, cristiano, comunista, socialista, etc.