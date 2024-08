Trump-Harris dibattito tv a rischio | braccio di ferro sui microfoni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – Idovrebbero restare sempre accesi, durante iltv del prossimo 10 settembre sulla Abc tra l’ex presidente degli Stati Uniti Donalde la vice presidente Kamala, oppure no? Dovrebbero essere rispettate le stesse regole delcheebbe con il presidente americano Joe Biden a giugno sulla Cnn, con ispenti per il candidato che non aveva il turno di parlare o sempre accesi come ha chiesto la nuova aspirante alla Casa Bianca? E’ stallo tra i due candidati presidenti degli Stati Uniti e i rispettivi staff, come rende noto la Cnn citando una fonte ben informata. Al di là delle indiscrezioni, fa rumore un post cheha pubblicato sul social Truth in riferimento all'”Abc Fake News”: “Perchè dovrei fare uncontro Kamalasul quel network?”.