TennisUs Open | Sinner al secondo turno

(Di martedì 27 agosto 2024) 23.03 Esordio vincente di Jannikagli Us. L'altoatesino infatti, nonostante un inizio complicato, batte l' americano McDonald, n. 140Atp. Il n.1 al mondo fatica per liberarsi delle tossine accumulate in queste settimane per le polemiche doping e cede al rivale il 1° set.Poi l'azzurro piano piano si scioglie, prende le misure al rivale e con un crescendo che fa ben sperare, vince in 2 ore e 26' di gioco: 26 62 61 62. Peral 2°c'è un altro statunitense, Michelsen,battuto in finale a Winston Salem da Sonego.