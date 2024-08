Tavolo dell’accoglienza Altri ventuno pakistani trasferiti nei Cas Dialogo sulla mensa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Da pochi giornimigranti che vivevano a Siena, in prevalenza ospitati dalla Caritas, sono stati accolti nei Cas della provincia. È una prima risposta alla pressione che da tempo si verifica soprattutto sul fronte degli arrivi dei, che ha creato situazioni di disagio sia nei parcheggi cittadini sia nella zona di via Bastianini. A breve, probabilmente tra settembre e ottobre, la prefettura attiverà anche il Cas nella ex scuola di Montalbuccio, dove sono previsti25 posti. Risposte che dovrebbero alleggerire una situazione di non semplice gestione. L’Università per Stranieri, dopo le criticità solevate dal rettore Tomaso Montanari, ha confermato il proprio impegno, che si traduce in concreto nell’offerta del corso di italiano e della relativa tessera per accedere allaserale di Sant’Agata per 68 migranti.