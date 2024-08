Sei film al cinema | dalla delusione per ‘The Crow’ ai ritorni di Kore’eda e Marco Tullio Giordana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Negli anni Novanta divenne leggendario Il Corvo. Vuoi per il fatto che lo interpretasse un nuovo sex-symbol e figlio d’arte come Brandon Lee, ucciso misteriosamente durante la lavorazione; vuoi per la storia romantica e maledetta anche se più glamour dell’originale graphic novel di James O’Barr; vuoi per un linguaggio molto simile al videoclip che portava in auge una selezione rock e metal perfetta per quelle atmosfere. Poi in 30 anni solo sequel inqualificabili, l’invecchiamento tecnologico della pellicola e un’immagine da poster che sta sbiadendo sulle vecchie magliette dei nostri ricordi. Così ci ha pensato Lionsgate a produrre questo remake simile a un revenge movie in stile piattaforma, a parte il protagonista dal nome iconico. Chiamarlo Eric Draven fa impressione, tanto questa nuova messa in scena dista da ogni immaginario precedente.