Morta nonna Gina | Ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle

(Di martedì 27 agosto 2024) Ultimo in profondo lutto: addio all’amataIl cantante italiano Ultimo sta affrontando una profonda perdita poiché la sua amata, è scomparsa poco prima del suo 96° compleanno, che avrebbe festeggiato questo settembre. La straziante notizia è stata condivisa dal padre del cantante, Sandro Moriconi. In un emozionante post su Facebook, Sandro ha espresso il suo dolore e ha reso omaggio alla madre: “Ci hai riuniti come ogni anno al tuo ultimo Ferragosto e ci haiaffrontare la vita con forza. Addio, mamma. Riposa in pace lassù, ti prometto che non mangerò troppo”. Il sentito messaggio ha rapidamente raccolto un’ondata di amore e sostegno da parte di amici, fan e familiari, che si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento difficile.