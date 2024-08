Monica Bellucci | Non fate come me ho corso enormi rischi La confessione della diva

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Una “” a cuore aperto, quella che, la famosa attrice italiana, ha rilasciato in un’intervista con Madame Figaro riportata da Marzia Nicolini su Vanity Fair. Lasi è messa a nudo, parlando dei passaggi più importantisua vita e delle sue due figlie, nate dal matrimonio con l’ex marito Vincent Cassel. “Sì, avevo 40 anni quando è nata Deva“, ha spiegato la, “45 quando è stata la volta di Leonie. Ma non mi considero di buon esempio, perché hodei. Prima, comunque, non potevo. Lavoravo e viaggiavo talmente tanto! Non avevo tempo per fare niente. Mi piaceva partire con lo zaino in spalla, da sola, all’avventura”. Orasta per compiere 60 anni. “Sono grata di essere ancora qui”, prosegue, “viva e più o meno in buona forma. Più o meno, perché facciamo quello che possiamo. Le mie figlie stanno bene.