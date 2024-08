Mens Sana il centro Ragusa suona la carica | Avversari di livello ma noi diremo la nostra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Laha ripreso ieri sera la preparazione alla palestra Lambardi di Colonna San Marco dopo la domenica libera. Anche oggi e fino a venerdì sera Pannini e compagni si alleneranno per poi rifiatare nel fine settimana. Tra i volti nuovi che si stanno allenando c’è ilJacopo(nella foto), giunto dopo una stagione divisa tra Bisceglie (B Nazionale) e Roseto degli Abruzzi (B Interregionale). "Mi sono da subito trovato bene con il gruppo – ha detto il nuovo numero 7 biancoverde – i ragazzi tutti molto disponibili e sono contento perché aiuterà a creare un bel gruppo. Sono sicuro che riusciremo a fare bene in un campionato difficile, che conosco bene pur non avendo giocato in questo girone".