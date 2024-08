Lotta i convocati dell’Italia per i Mondiali U20 | 6 azzurrini in gara a Pontevedra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Da lunedì 2 a domenica 8 settembre si svolgeranno a(in Spagna) i CampionatiUnder 20 di, uno degli appuntamenti più importanti della stagione 2024 per il calendario giovanile internazionale. Attesi nella località galiziana circa 700 atleti suddivisi nelle 30 categorie di peso previste tra libera maschile, femminile e greco-romana. La direzione tecnica azzurra ha convocato 6tori per questa rassegna iridata U20, tutti impegnati nellalibera: Immacolata Danise (62 kg) al femminile e Danny Lubrano (61 kg), Alessandro Nini (65 kg), Daniele Gubbiotti (70 kg), Raul Caso (74 kg), Gabriele Niccolini (86 kg) in campo maschile.