LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Wout van Aert all’attacco con altri quattro il gruppo molla

(Di martedì 27 agosto 2024) 15.48 I cinque corridori al comando sono praticamente alle pendici del GPM dell'Alto de Vilachan (6,3 km al 5,5%). 15.45che ora sembra rallentare ulteriormente. In vista di una seconda settimana infernale, è probabile chenon ci sia tutta questa voglia di spremere troppe energie. Distacco che sfiora i sei minuti, rientrare sarà quasi impossibile, anche perché non c'è nessuna squadra con questa intenzione. 15.42 Mancano ancora poco meno di una decina di chilometri di pianura, poi si entrerà nel gran finale con le tre salite previste prima dell'arrivo. 15.39 Dopo aver confabulato con l'ammiraglia l'azzurro ha deciso di rialzarsi. De Marchi era arrivato a 27? dalla testa, ma superati i due minuti di distacco poi era impossibile rientrare.