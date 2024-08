La migliore amica di Laura | Era una donna speciale e concreta Una mamma che viveva per il suo bambino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Viareggio, 27 agosto 2024 – “Lache potessi desiderare e lapiù forte che abbia mai conosciuto". Irina Jeregan non era solo la migliordiChiricuta, era la confidente, la spalla sulla quale piangere ed il braccio da afferrare per risollevarsi. Una sintonia perfetta quella tra due giovani madri, sbocciata fin dal primo incontro. Irina che tipo diera? "Unastraordinaria e non credo che esista un aggettivodi questo per definirla. Unacheper il suo, unacapace di tirarti su di morale, una lavoratrice in grado di affrontare ogni mansione con passione e rispetto. Una autentica lottatrice che affrontava i problemi della vita con incredibile forza d’animo". Edi scelte difficili ne aveva dovuto prendere fin da giovane.