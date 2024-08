Filiera tecnologico professionale sistema 4+2 nel Lazio | 4 scuole capofila e 17 percorsi attivati

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 27 agosto 2024) L'Ufficio Scolastico Regionale per ilha annunciato l'avvio delle Reti dellaTerritoriale, in seguito all'Intesa sottoscritta tra Regionee USR. Questo progetto è rivolto agli studenti dellesecondarie di secondo grado e mira a potenziare le competenze tecnico-professionali attraversoquadriennali sperimentali, che consentono il conseguimento del diploma con un anno di anticipo rispetto aitradizionali. Successivamente, gli studenti possono proseguire conformativi terziari, come quelli universitari, completando così ilformativo 4+2. L'articolo4+2) nel: 4e 17