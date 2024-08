Calciomercato Pisa nuovo innesto a centrocampo | nome e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024)di prospettiva in casa. Il club toscano ha infatti annunciato tramite i propri canali ufficiali il tesseramento del classe 2006 Bassanini dal Piacenza. Il comunicato del club “Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Piacenza Calcio 1919 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Bassanini, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra. Centrocampista esterno, classe 2006, Bassanini pur giovanissimo ha già alle spalle un campionato di Serie D vissuto da protagonista con indosso la maglia del Piacenza; per lui 20 presenze, 5 gol e 4 assist; da segnalare anche la partecipazione alla Viareggio Cup nella selezione nazionale della Serie D (5 presenze) oltre alle convocazioni nelle principali Nazionali giovanili.