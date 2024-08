Calciomercato Juve scatenata | presi anche Conceicao e Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 agosto 2024 – La sessione estiva delè ormai agli sgoccioli e la società senza dubbio piùnel piazzare gli ultimi colpi è lantus: i bianconeri, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Nico Gonzalez dalla Fiorentina (operazione da 38 milioni bonus com) e di Franciscodal Porto (in prestito per una stagione per 7 milioni più bonus), ha chiusoper quello che era considerato il grande obiettivo dell’estate. Il club torinese e l’Atalanta, dopo un lungo corteggiamento, hanno infatti trovato l’accordo per il passaggio in bianconero di Teun: il centrocampista olandese classe 1998 arriverà infatti alla corte di mister Thiago Motta per 55 milioni di euro più 5 di bonus, che potrebbero far lievitare il costo complessivo dell’affare fino a 60 milioni, la cifra fissata sin da subito dall’Atalanta per privarsi del suo gioello.