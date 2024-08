Calcio per la serie B è già terzo turno | Pisa in trasferta con il Cittadella

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 27 agosto 2024)– Neanche il tempo di rifiatare e laB ritorna già in campo per la terza giornata. Toscane in campo la sera del 27 agosto alle 20.30. Ildi Filippo Inzaghi, 4 punti in due partite, va in scena al Tombolato di. Una sfida tradizionalmente ostica per ile che il tecnico Filippo Inzaghi ha così introdotto nella conferenza pregara: “Sono soddisfatto della prova di sabato scorso con il Palermo, ma dobbiamo ripeterci perché per fare risultato contro ilservirà un’altra grande prestazione e io non voglio vedere dei passi indietro. Cambieremo sicuramente alcuni degli interpreti, ma senza rivoluzioni; dopo l’ultimo allenamento di domattina valuterò anche e soprattutto la condizione dei miei calciatori.