Antonello Venditti non solo Barletta | ricordate cosa aveva detto sulla Calabria?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 27 agosto 2024), uno dei cantautori italiani più amati e conosciuti, è finito nuovamente sotto i riflettori per un episodio controverso avvenuto durante un concerto a. Quella che doveva essere una serata dedicata alla musica si è trasformata in un momento di imbarazzo e polemica per il cantante romano, che si è trovato a gestire in maniera inappropriata una situazione delicata. Questo episodio ha suscitato un’ampia indignazione pubblica, riportando alla memoria un’altra controversia che lo coinvolse nel 2009, quando alcune sue dichiarazionigenerarono un acceso dibattito.