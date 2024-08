Sono aumenti ingiustificati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sulla "stangata in arrivo, quella del ritorno sui banchi di scuola" è intervenuta Laura Grandi, presidente Federconsumatori Toscana. "non accettabili - ci dice -. I prezziarrivati a livelli troppo alti: un testo di scuola superiore oscilla ormai in media fra 20 e 30 euro (o più)". "Dal nostro osservatorio - specifica - emerge che i maggiori rincari si registrano sui libri di materie umanistiche per le superiori e sui vocabolari. A cui si aggiungono quelli degli articoli del corredo scolastico. Se alla spesa per libri, zaino e quaderni, aggiungiamo quella per computer portatile e connessione si va ben oltre i mille euro. Se poi ogni anno vengono scelte nuove edizioni dei testi scolastici, non è più possibile che un libro passi da un figlio all’altro almeno l’anno successivo. Il Ministero dovrebbe dare precise indicazioni alle scuole".