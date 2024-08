Sconfitta del Bologna contro il Napoli | Italiano si pronuncia a riguardo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024)delilin conferenza stampanon si arrende, nonostante lail: “abbiamo fatto una discreta partita dal punto di vista della personalità, a parte i primi minuti, poi abbiamo palleggiato bene, siamo entrati dentro la metà campo del. Ilse non avessimo sbagliato qualche pallone a ridosso dell’aria, in tante situazioni non riusciva neanche a venir fuori. La pericolosità di questa squadra è che si chiude e riparte , volevamo difenderci palleggiando, ma abbiamo fatto un po’ troppi errori verso la fine del primo tempo e lì abbiamo subito goal. Siamo ripartiti bene, secondo me, riuscendo ad entrare e avendo occasioni, non nitidissime.