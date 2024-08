Sciame sismico nel Bolognese l’esperto spiega cosa sta succedendo L’Appennino si sta rilassando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bologna, 26 agosto 2024 – Trema ancora la terra in Emilia Romagna. Nelle ultime 24 ore l’epicentro di due sisma è stato localizzato nel, a Castel del Rio a circa venti chilometri di profondità, mentre gli altri sono stati registrati nella zona di Borgo Tossignano e Fontanelice. La scossa più forte è stata di magnitudo 3.9, e due giorni fa attorno all'ora di pranzo la terra aveva fatto sentire il suo ruggito anche nella zona Ravennate. Arestaè Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna. Antolini, siamo nel pieno di unoche investe la zona delEmiliano Romagnolo? "Quando viene registrata questa ripetizione di scosse si, siamo in unoche non sappiamo quanto possa durare. E’ possibile che ci siano anche altre scosse, ma non è neanche detto che vengano avvertite dalla popolazione”.