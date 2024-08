La corsa del morbillo | 52 casi a metà 2024 il boom tra Milano e Lodi L’allarme dei medici | Pochi immuni fra trentenni e quarantenni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto– “Salve, chiamo dall’Ats di, lei era sul tal volo da Parigi?” La telefonata arriva inattesa un mattino d’agosto, per informare il viaggiatore che sul suo stesso aereo c’era una persona col, chiedergli se l’abbia avuto o se sia vaccinato e, in caso contrario, proporre un appuntamento per vaccinarsi gratis già l’indomani. Segue rapido consulto di mamma e libretto vaccinale: il passeggero è giovane, la trivalente Mpr (, parotite, rosolia) l’ha fatta da piccolo, nessun problema. Scene da un mondo post-pandemico in cui si tracciano, nei limiti del possibile, le malattie infettive.