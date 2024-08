Insegue e tampona ex compagna a Vigevano arrestato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 agosto 2024) AGI - Un ragazzo di 20 anni è statodai carabinieri perché avrebbeto l'auto dell'ex fidanzata per poi aggredirla dopo la fine della loro relazione. Secondo quanto riferito, due giorni fa R.S. ha visto passare per le strade dila donna alla guida della macchina sulla quale viaggiavano anche i figli piccoli, l'ha inseguita eta più volte, costringendola a fermarsi. Le si è avvicinato con un coltello a serramanico che lei è riuscita sfilargli rifugiandosi poi in macchina per telefonare e chiedere aiuto ai carabinieri.