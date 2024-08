Cosimo e Roxana uniti dopo la morte | l’ultimo viaggio insieme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella buona e nella cattiva sorte, nella gioia e nel dolore” cita così una delle formule del rito matrimoniale e cheSpagnuolo e Rosanna Arena si sono scambiati quando hanno suggellato il loro grande amore unendosi in nozze. Mai avrebbero pensato che la loro promettente vita si sarebbe spezzata a 50 anni per lei, 48 per lui, mentre tornavano in motocicletta da uno dei loro tanti viaggi estivi. E il destino ha voluto che le loro vite finissero per sempre, nello stesso istante, su quella maledetta Statale che li stava riportando a casaun sabato di relax. Ed anche il loro ultimodalla vita terrena non poteva che svolgersi fianco a fianco, in una Chiesa Sant’Ippolisto gremita dentro e fuori, gelata nei cuori nonostante il caldo torrido di questo pomeriggio.