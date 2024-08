Ciclismo | a Cesa l’edizione numero 101 dello storico Trofeo S Lucia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 - Ci siamo, domani martedì 27 agosto si corre l'antichissimo circuito diSanta, la classica della Valdichiana riservata alla categoria Elite e Under 23, giunta all'edizione101, una delle cinque gare più vecchie d'Italia in categoria, seconda in Toscana e in provincia di Arezzo soltanto al Giro del Casentino. Novità il cambio di percorso. Prima tre giri di 26 chilometri l'uno, poi sei di 15,300 km. Gara più lunga del solito, 170 km, con 153 iscritti, un elenco di partenti importante. L'organizzazione è del Gs, con l’inseparabile coppia formata da Marco Barbagli e Costantino Malentacchi. Partenza ufficiosa da Menchetti alle 13,25, ufficiale dalla zona di arrivo aalle 13,30.