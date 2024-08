Chiesa si allontana dal Barcellona | dalla Spagna si ribadisce questo Inter spera

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Federicoha dato la sua disponibilità al trasferimento alin questa sessione estiva di calciomercato. Il calciatore italiano, però, deve fare i conti con dei problemi che sanno di chiusura definitiva all’ipotesi del trasferimento in Catalogna. LA NOTIZIA – Federicoè al momento un’opzione scartata dalper il finale del calciomercato estivo.è quanto riportato da MARCA, secondo cui il toscano non può rappresentare un’ipotesi realistica per il club blaugrana a causa di vari problemi che impediscono ai catalani di affondare il colpo per il suo acquisto. Una cessione, quella del classe 1997, che avrebbe consentito alla Juventus di evitare di doverre nella finestra invernale di calciomercato per non perderlo a zero.