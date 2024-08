Buongiorno | Dopo Verona abbiamo reagito da squadra Capitano del Napoli in futuro? Sarebbe bellissimo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) Alessandroè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissla vittoria degli azzurri contro il Bologna 3-0.: «» Il difensore ex Torino, arrivato anel mercato estivo, ha dichiarato: «Dobbiamo essere contenti del lavoro chefatto.nel migliore dei modi, ci siamo parlati a inizio settimana e siamo contentissimi perché la differenza l’ha fatta lo spirito che questaha avuto. Bisogna partire da questo per poi migliorare su altri aspetti. Con questo spirito possiamo vincere contro tutti». Sogni di essere il capitan? «E’ una cosa bellissima, ringrazio il mister per le parole. Io cerco di dare sempre il massimo contributo alla, una parola in più, un supporto in più possono aiutare quando si commette un errore e pure quando si sta facendo bene. Spero di continuare così anche da questo punto di vista».