Anche il lavoro a distanza ha un problema di molestie sessuali Ecco perché

(Di lunedì 26 agosto 2024) Durante la pandemia ilda casa ha portato con sé una serie di sfide inaspettate, tra cui un aumento delleonline. Questoè emerso chiaramente da un sondaggio condotto dall’ente di beneficenza Rights of Women, che ha rivelato come molte donne abbiano subito abusi durante le riunioni virtuali su piattaforme come Zoom. Una storia particolarmente inquietante è quella di una donna il cui capo ha usato Zoom per scattare screenshot di lei e delle sue colleghe, condividendoli poi con altri dipendenti insieme a commenti denigratori e insinuazioni