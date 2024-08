Roma una bara nera davanti casa di Tiziana Ronzio | le parole di solidarietà della scena politica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto- Nei pressi dell’abitazione di, fondatrice dell’associazione ‘Torpiúbella’ è stata ritrovata una: sulla questione indaga ora la Polizia, mentre arriva l’unanime condanna dalla. “A, paladina dell’antimafia e fondatrice dell’associazione ‘Torpiúbella’, rivolgo la mia più sentita. Il ritrovamento di unadi fronte alla sua abitazione e sede dell’associazione ci lascia attoniti.è un simbolo prezioso di legalità per la comunità di Tor Bella Monaca e per tutti noi. La voglia di riscatto e di denuncia contro la criminalità organizzata, il coraggio e la perseveranza che hanno contraddistinto il suo operato, in anni difficili, non saranno scalfite dalla paura di un ennesimo gesto ignobile nei suoi confronti.