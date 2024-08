Re Carlo mantiene un segreto sulla propria malattia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 25 agosto 2024) Gli ultimi mesi sono stati una grande sfida per ree la Famiglia Reale britannica. Il Sovrano non molto mesi fa ha annunciato pubblicamente la diagnosi di cancro e poco dopo anche Kate Middleton ha annunciato in un comunicato che lei aveva il cancro. Tuttavia, ad oggi, la Famiglia Reale non ha reso pubblico il tipo di cancro di cui soffrono i due, e per una buona ragione. All’inizio di quest’anno, il Palazzo ha annunciato che reIII era in cura presso una clinica privata londinese per un ingrossamento benigno della prostata. Il Sovrano si è sottoposto ad un intervento chirurgico che ha avuto successo. Ma gli esami successivi gli hanno diagnosticato un cancro, che il Sovrano ha deciso poco tempo dopo di condividere pubblicamente. AnsaSecondo alcune fonti, la regina Camilla non era inizialmente d’accordo con il marito su questo punto.