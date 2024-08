Inside Out 2 è il primo film a raggiungere il miliardo al Box Office internazionale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 25 agosto 2024)Out 2 è ililal BoxOut 2 ha superato 1di dollari al botteghino, è uno dei 12che hanno ottenuto questo risultato nel corso della storia e l’unicod’animazione ad arrivarci. Sebbene 55abbiano incassato 1di dollari a livello globale (che comprende le vendite di biglietti nazionali e internazionali), solo una dozzina è riuscita aquel traguardo solo nei mercati esteri, e 11 di queierano live-action. Mentre Il Re Leone della Disney del 2019 ha guadagnato la sbalorditiva cifra di 1,1 miliardi di dollari a livello, lo studio ha classificato il remake come live-action e non come realizzato in Computer Grafica, quindiOut 2 è tecnicamente la prima uscita animata ad entrare nell’ambito club.