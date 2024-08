Incidente a Castelnuovo dei Sabbioni | grave un motociclista trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 25 agosto 2024) Ieri sera,ore 20:36, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per unstradale che ha coinvolto due motociclisti nella localitàdei, nel Comune di Cavriglia. Uno dei motociclisti, un uomo di 36 anni, è statod’urgenza con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Lediin. Sul luogo dell’sono intervenuti un’auto infermierizzata del Valdarno, due ambulanze BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) provenienti da Cavriglia e Faella, oltreforze dell’ordine per i rilievi del caso. Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’. L'articolodeiunindiproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.