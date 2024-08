Il vero motivo del divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez? I continui sbalzi d’umore di lui tra grandi alti e bassi | la bomba sganciata da People

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Ormai ilè ufficiale. È stata proprioad avviare le pratiche per allontanarsi da Ben. In questi giorni fioccano le varie ipotesi per cui è finita la storia più travagliata e longeva dello showbiz. Il magazineè riuscito ad intercettare una fonte vicinissima alla ex coppia d’oro. “La verità è che c’era molto amore, – ha detto – ma sfortunatamente è diventato chiaro anche che Ben avevairregolari trache non riusciva a nascondere alla stampa, per quanto ci provasse. Si potevano vedere i comportamenti irregolari, gligiganteschi. Lui passava dall’essere incredibilmente felice e caloroso con una la luce meravigliosa ad avere il comportamento più profondo e oscuro. Stavano cercando di superare questo momento insieme, ma glihanno creato una tossicità nel rapporto pervasiva.