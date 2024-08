Il Gubbio debutta al Barbetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)– L’esordio in campionato è come il primo giorno in una nuova scuola. Ilè pronto ad aprire un nuovo ciclo dopo un’estate concitata e di grandi cambiamenti che non è ancora finita, ma ora la concentrazione è tutta sul calcio giocato. Oggi pomeriggio, ore 18 al “”, i rossoblù sfideranno il Sestri Levante, squadra giovane, da non sottovalutare e che potrebbe riservare grandi sorprese. Mister Taurino, intervenuto in conferenza stampa, è consapevole delle insidie che si nascondono e commenta così la gara alla vigilia: "Mi aspetto una partita tosta, tutte le squadre hanno fatto il proprio percorso di lavoro e tutti vogliono vendere cara la pelle. Affrontiamo una squadra giovane con grande agonismo e che renderà la partita complessa, abbiamo lavorato alla grande e abbiamo voglia di misurarci. Sarà un match che inizierà a darci piccoli responsi su quello che siamo".