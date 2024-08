Centro e Casellina allarme luce Boom di segnalazioni per blackout

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Sovraccarico o problemi agli impianti della pubblica illuminazione? Sono diverse nelle ultime settimane ledi spegnimento della pubblica illuminazione dall’area dele su Vingone. Sono stati gli stessi residenti a indicare il disservizio. Problemi in particolare nella zona della nuova semipedonalizzazione, che a mezzanotte resta praticamente al buio, e al Vingone dove i lampioni saltano in zona socet. Nel mese di luglio, erano stati segnalati spegnimenti anche in via Manzoni rimasta al buio. La protesta va avanti non solo perché si chiede all’amministrazione di capire quali siano i problemi legati all’impianto di illuminazione, ma anche per le conseguenze che i black out portano dal punto di vista della sicurezza percepita. Le strade buie sono sempre difficili da affrontare per anziani, donne sole, e per i cittadini in generale.