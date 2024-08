America’s Cup New Zealand sminuisce Luna Rossa? Se vinciamo commettendo così tanti errori…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Team Newha vinto le regate preliminari dellaCup, sconfiggendonel match race finale andato in scena a Barcellona. I detentori della Vecchia Brocca si sono imposti nelle acque catalane al termine di un confronto molto serrato, caratterizzato dalle tre penalità inflitte al sodalizio italiano: una in pre-partenza per avere virato troppo vicino ai Kiwi, due nell’ultimo lato di bolina dopo aver rimontato un grande svantaggio e aver cercato il sorpasso virando però nei pressi degli oceanici. Lo skipper e timoniere Peter Burling ha analizzato la sfida in questa maniera, come riporta NZ Herald: “Non è stata sicuramente la nostra prestazione più bella. Ci siamo complicati la vita da soli, ma siamo assolutamente contenti di aver vinto.