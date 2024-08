Un clic e trovi campo e avversari Boom di app per lo sport da strada

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Le partite tra amici non passeranno mai di moda, soprattutto se per organizzarle basta un. Ormai spopolano le app che permettono di trovare i campetti dove praticare lopreferito, nel basket il punto di riferimento è Pick-Roll, attiva ormai da sei anni. Permette in un attimo di mettersi d’accordo per trovarsi. Ne abbiamo parlato con Dario Ferretti, ideatore del progetto nel 2018. Ferretti, come è nata l’idea di Pick-Roll? "Ero a Bristol e volevo trovare un campetto per fare due tiri, ma ben presto mi resi conto di quanto era complicato trovarli, soprattutto in un posto sconosciuto, Lì ho capito che ci poteva essere un modo per aiutare chi, come me, faceva fatica a trovare uno spazio adatto. Ho pensato subito ad un applicazione e così è partito tutto". Come funziona? "Pick-Roll è un’app che permette di unire giocatori e playground del mondo.