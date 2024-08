Tra copie e perdenti è calato il sipario sulla convention-show

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Negli Stati Uniti, i congressi nazionali si sono evoluti in enormi eventi multimediali accuratamente pianificati per porre in evidenza le personalità a cui affidare la guida del paese, più che i contenuti programmatici. A questo fine, i quattro giorni del Congresso democratico di Chicago sono stati organizzati in due diverse fasi, delle quali la prima è stata molto più interessante della seconda. La prima, che ha abbracciato due giornate, ha avuto per protagonisti gli esponenti più illustri di una gerontocrazia che da ultimo ha dimostrato di controllare il presente e di decidere il futuro del partito al punto da poter cambiare in corsa regole e procedure ormai da tempo consolidate. Nella seconda, la stessa gerontocrazia ha consegnato la scena alle due persone scelte per mantenere il controllo della Casa Bianca: il governatore Tim Walz e la vicepresidente Kamala Harris.